Ante publicaciones sobre la Orquesta Escuela, el Municipio informa la regularización de los contratos y pagos.





La Municipalidad de Villa La Angostura

informa que, en relación a las publicaciones y manifestaciones realizadas en

los últimos días respecto de la Orquesta Escuela Municipal, todos los contratos

presentados a la fecha se encuentran abonados en su totalidad, no existiendo

honorarios pendientes de pago.



Las demoras registradas oportunamente

estuvieron vinculadas a los controles administrativos y a las ordenanzas

aprobadas en el marco del desdoblamiento, situación que implicó observaciones y

tiempos adicionales para la autorización de los contratos por parte de la

Auditoría Municipal. No obstante, la situación se encuentra hoy plenamente

regularizada.



Desde el Ejecutivo Municipal entendemos y

valoramos el reclamo de quienes integran este importante programa comunitario.

En ese marco, se mantuvieron reuniones con concejales, integrantes del

Departamento Ejecutivo y la Dirección de la Orquesta Escuela, con el objetivo

de brindar claridad respecto de los compromisos asumidos y avanzar en el

trabajo conjunto de una nueva ordenanza que permita agilizar y mejorar estos

procesos administrativos a futuro.



Asimismo, resulta importante destacar

que, por primera vez, se incorporó en el Presupuesto Municipal 2026 una partida

ampliamente superadora destinada a fortalecer el funcionamiento de la Orquesta

Escuela y mejorar las condiciones laborales de sus docentes, habiéndose

incrementado los honorarios en valores que, en muchos casos, superan el doble

de los montos anteriores.



Del mismo modo, se proyectaron y

acordaron nuevas herramientas y partidas específicas destinadas a viajes de

intercambio con otras escuelas, reparación y mantenimiento de instrumentos, y

fortalecimiento general del programa, entendiendo la enorme importancia

cultural, educativa y social que la Orquesta Escuela representa para nuestra

comunidad.



Todas estas acciones forman parte del

trabajo y las instancias de diálogo que se vienen sosteniendo junto a la

Dirección de la Orquesta y distintos actores involucrados, con el objetivo de

fortalecer este importante espacio para la comunidad.



La Municipalidad reafirma su

acompañamiento y respaldo a la Orquesta Escuela Municipal, sosteniendo el

compromiso de continuar trabajando para fortalecer y garantizar la continuidad

de este valioso espacio para nuestra comunidad.



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