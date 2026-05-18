Ante publicaciones sobre la Orquesta Escuela, el Municipio informa la regularización de los contratos y pagos.

La Municipalidad de Villa La Angostura
informa que, en relación a las publicaciones y manifestaciones realizadas en
los últimos días respecto de la Orquesta Escuela Municipal, todos los contratos
presentados a la fecha se encuentran abonados en su totalidad, no existiendo
honorarios pendientes de pago.
Las demoras registradas oportunamente
estuvieron vinculadas a los controles administrativos y a las ordenanzas
aprobadas en el marco del desdoblamiento, situación que implicó observaciones y
tiempos adicionales para la autorización de los contratos por parte de la
Auditoría Municipal. No obstante, la situación se encuentra hoy plenamente
regularizada.
Desde el Ejecutivo Municipal entendemos y
valoramos el reclamo de quienes integran este importante programa comunitario.
En ese marco, se mantuvieron reuniones con concejales, integrantes del
Departamento Ejecutivo y la Dirección de la Orquesta Escuela, con el objetivo
de brindar claridad respecto de los compromisos asumidos y avanzar en el
trabajo conjunto de una nueva ordenanza que permita agilizar y mejorar estos
procesos administrativos a futuro.
Asimismo, resulta importante destacar
que, por primera vez, se incorporó en el Presupuesto Municipal 2026 una partida
ampliamente superadora destinada a fortalecer el funcionamiento de la Orquesta
Escuela y mejorar las condiciones laborales de sus docentes, habiéndose
incrementado los honorarios en valores que, en muchos casos, superan el doble
de los montos anteriores.
Del mismo modo, se proyectaron y
acordaron nuevas herramientas y partidas específicas destinadas a viajes de
intercambio con otras escuelas, reparación y mantenimiento de instrumentos, y
fortalecimiento general del programa, entendiendo la enorme importancia
cultural, educativa y social que la Orquesta Escuela representa para nuestra
comunidad.
Todas estas acciones forman parte del
trabajo y las instancias de diálogo que se vienen sosteniendo junto a la
Dirección de la Orquesta y distintos actores involucrados, con el objetivo de
fortalecer este importante espacio para la comunidad.
La Municipalidad reafirma su
acompañamiento y respaldo a la Orquesta Escuela Municipal, sosteniendo el
compromiso de continuar trabajando para fortalecer y garantizar la continuidad
de este valioso espacio para nuestra comunidad.