Finaliza la temporada de quemas de residuos forestales en Villa La Angostura, a partir del 31 de Octubre.

Oct 29, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, informa a la comunidad que a partir del 31 de octubre finaliza la temporada autorizada de quemas de residuos forestales en nuestra localidad.

Asimismo, la Secretaría de Servicios Públicos recuerda a los vecinos y vecinas que hasta el 31/10/25 se encuentra habilitado el recibimiento de residuos forestales en el Macro lote 5, exclusivamente para su quema controlada, en el horario de 8:00 a 17:30 horas.
Se solicita a la comunidad acercar allí estos materiales dentro del plazo y horarios establecidos.

Bajo el vigente decreto de emergencia ígnea, y una vez concluida la temporada habilitada, queda terminantemente prohibido hacer fuego en lugares no autorizados.
Es fundamental respetar esta normativa para disminuir el riesgo de incendios forestales, especialmente en épocas de altas temperaturas y baja humedad.

Solicitamos la colaboración y el compromiso de todos los vecinos y vecinas para cuidar nuestro entorno natural y la seguridad de nuestra comunidad.

