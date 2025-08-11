Ceremonia por el 113° Aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina.

En el día de hoy tuvo lugar la Ceremonia Conmemorativa por el 113° Aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina. La Ceremonia estuvo presidida por el Jefe de la Guarnición Aérea Bariloche, Comodoro Horacio Marcelo Baggini. Acompañaron la actividad, la Vice Intendente de Villa la Angostura, Dra. Tamara Martinez, acompañada por el Secretario de Gobierno, Lic. Juan Pablo Naretti, también estuvieron presentes el Intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortes, como así también el Consul del vecino país de Chile, Sr. Javier Matta Manzano, junto a funcionarios y otras fuerzas.



La Ceremonia se realizó en la Península San Pedro, en la sede Natural.

En su discurso el Jefe comunal expreso su orgullo y respeto hacia una de las Instituciones más emblemáticas de nuestro país.



El acto culminó con el saludo protocolar a los miembros de la Fuerza Aérea presentes, en un marco de profundo respeto y gratitud por su servicio a la Nación.