CONCURSO DE LICENCIAS DE TAXI Y REMIS

El Ejecutivo Municipal de Villa La Angostura informa a la comunidad que, en el día de la

fecha, se ha conformado y aprobado el listado definitivo de beneficiarios del Concurso

Público de Antecedentes para la adjudicación de licencias de taxi y remis, en el marco del

Decreto N° 588/26 y conforme lo establecido en la Ordenanza N° 3333/2018.

Este avance se formalizó mediante Acta de la Comisión Evaluadora, con la participación de

representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, la Auditoría Municipal, el Concejo

Deliberante y la Dirección de Tránsito, garantizando la transparencia y legalidad del proceso

Durante la instancia administrativa posterior, se recepcionaron y analizaron las

impugnaciones presentadas, resolviéndose las mismas conforme a la normativa vigente.

En función de ello, se procedió a la definición del listado definitivo.

Asimismo, la Comisión Evaluadora resolvió:

● Avanzar con la adjudicación prevista originalmente.

● Incorporar una licencia de taxi adicional, en virtud de un empate técnico y

considerando la antigüedad acreditada por uno de los postulantes, así como la

extensión del proceso en el tiempo.

● Establecer que el postulante ubicado en el primer lugar deberá cumplir con el

compromiso de adquisición de un vehículo 0 km en un plazo de 45 días, conforme lo

dispuesto por la normativa aplicable, bajo apercibimiento de dejar sin efecto su

adjudicación.

Desde el Ejecutivo Municipal se destaca que este proceso representa un paso importante

en la regularización, transparencia y fortalecimiento del sistema de transporte público

local, garantizando reglas claras, equidad entre postulantes y mejores condiciones de

prestación del servicio para vecinos y visitantes.