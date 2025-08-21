Vuelve el entrenamiento de Corn Hole para personas mayores en el Adrián Mercado.

A partir de agosto, los adultos mayores podrán disfrutar nuevamente del entrenamiento de Corn Hole, un deporte alternativo divertido y estimulante.

Las jornadas se realizarán todos los viernes, de 15 a 17 horas, en el SUM del Adrián Mercado.

El Corn Hole consiste en lanzar sacos rellenos de maíz hacia tableros inclinados, en un juego en equipos que combina entretenimiento y ejercicio físico. Además, fomenta la socialización y promueve la actividad física en un ambiente amigable y comunitario.

¡Todos los interesados pueden acercarse cuando quieran y probar esta actividad!

No se requiere inscripción previa. Solo trae ganas de divertirse y cuidar la salud.