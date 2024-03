El Concejo declaró de Interés Municipal el MXGP 2024

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa la Angostura emitió la Declaración N° 1 del año 2024, destacando la importancia del “Campeonato Mundial de Motocross-MXGP 2024”, a realizarse los días 9 y 10 de marzo en la zona de Inalco, lindero a la Laguna Los Choros.

La solicitud fue presentada por el Coordinador General del MXGP Patagonia Argentina, Art. David Hector Eli, respaldado por el éxito de la edición 2023. Este evento, organizado por la Federación Internacional de Motociclismo, atraerá a 80 pilotos de cuatro continentes, compitiendo en dos categorías: MXGP (2 tiempos y 4 tiempos) y MX2 (2 tiempos y 4 tiempos).

Argentina será la primera sede del calendario anual, siendo la única fecha en el Continente Americano y Sudamérica. La edición pasada generó un impacto económico significativo en la región, con más de 30,000 espectadores durante los dos dias del evento y una ocupación hotelera total en la localidad.

Entre los considerandos también se destaca que : Que el circuito de Villa la Angostura, Patagonia Race Track, ubicado en el predio de Los Coihues Rugby Club a solo 10 km de la localidad, ha sido en CINCO oportunidades consagrado como el Mejor Circuito de la Temporada (The Best Race Track in The annual MXGP awards)

Que el evento es una excelente oportunidad de dar a conocer las bellezas de nuestra Patagonia, especialmente de Villa La Angostura y la Provincia del Neuquén, respectivamente, así como la Ruta de los Siete Lagos, que constituye uno de los tramos más pintorescos de la Ruta Nacional Nº 40

Que el evento es televisado en vivo siendo la repercusión mediática del mismo notablemente elevada en todo el mundo, a través de 35 cadenas de TV distintas, en 180 países y con una audiencia de 71 millones de hogares en el mundo

Destacando la relevancia turística, económica y mediática del evento, la Municipalidad, el Gobierno Provincial y la empresa organizadora “Mas Eventos SRL” colaboran para su realización. La gacetilla también hace un llamado al apoyo del Ministerio de Turismo de Nación y la Administración de Parques Nacionales.

La Declaración de Interés Municipal busca promover este tipo de eventos como política de estado, sin generar disponibilidad de recursos municipales.

Con esta declaración, Villa la Angostura se posiciona como anfitriona de uno de los eventos deportivos más destacados a nivel internacional, proyectando la belleza de la Patagonia y la Ruta de los Siete Lagos a una audiencia global.