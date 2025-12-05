Angostura Informa

Cultura

“El Códice Arcano”: una experiencia artística, inauguró en el Museo de Arte Contemporáneo.

Dic 4, 2025

Con una gran concurrencia de vecinos, vecinas y visitantes, se inauguró hoy en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) la muestra “El Códice Arcano”, una propuesta que invita a sumergirse en un universo visual lleno de simbolismo, técnica y emoción.

El Secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti, junto a Paula Zunino, Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables, acompañaron la apertura oficial, recorrieron la exposición destacando el valor de seguir impulsando espacios culturales que acerquen nuevas miradas y sensibilidades a la comunidad.

La muestra reúne a cinco artistas destacadas del arte figurativo, cuyas obras logran conectar al espectador con un mundo poético y profundamente expresivo: Celeste Ferrari, María Varas, Pilar Vega Quiroga, Melisa Calabria, Liliana Delli Carpini.

La exposición ya está abierta al público en el MAC, ubicado en Cerro Centinela 325, y podrá visitarse con entrada libre y gratuita.

Una invitación imperdible para cerrar el año celebrando la creatividad, la sensibilidad y el talento artístico.

Cultura

