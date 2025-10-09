El Centro de Cuidados Infantiles “Soles de la Patagonia” celebró 26 años al servicio de la comunidad.

El Centro de Cuidados Infantiles “Soles de la Patagonia”, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, cumplió recientemente 26 años de trabajo ininterrumpido al servicio de las infancias y familias de Villa La Angostura.

Este dispositivo territorial de protección y promoción de derechos acompaña desde 1999 a niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 13 años, brindando espacios de contención, aprendizaje y acompañamiento en distintas situaciones de vulnerabilidad.

A lo largo de estos años, el CCI se ha consolidado como un espacio fundamental dentro del Sistema de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad, en el marco de la Ley Provincial N° 2302 de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.

Actualmente, el centro acompaña a 63 niños, niñas y adolescentes, ofreciendo un entorno cuidado que promueve el desarrollo integral y la igualdad de oportunidades.

En agosto de 2024, el Centro tuvo el honor de ser seleccionado por la Fundación Tony Robbins para recibir una donación significativa. Este aporte fue posible gracias a una actividad conjunta entre los socios de la fundación, el equipo de trabajo del CCI y los niños y niñas que asisten al espacio.

La firma de este convenio permitirá avanzar hacia la ampliación y mejora del edificio, fortaleciendo la labor cotidiana del equipo e incrementando la capacidad de acompañamiento a más familias de la comunidad.

Este nuevo paso representa un reconocimiento al compromiso, la dedicación y la trayectoria del Centro “Soles de la Patagonia”, que durante más de dos décadas ha sido un pilar en la promoción de derechos y el bienestar de la infancia angosturense.