El Intendente Javier Murer, recibio a Dirigentes del Club Atlético Independiente de Avellaneda.

El Intendente Javier Murer, mantuvo una reunión con representantes del Club Atlético Independiente de Avellaneda, entre ellos el exjugador Diego Colotto y Alejandro Tocalli, hijo de Hugo Tocalli ( entrenador de la Selección Argentina juvenil), quienes visitaron Villa La Angostura con el objetivo de explorar posibilidades de trabajo conjunto.

Durante el encuentro, se abordó la posibilidad de que categorías formativas del club realicen su pretemporada en nuestra localidad, aprovechando la infraestructura deportiva y hotelera local.

Asimismo, se planteó la posibilidad de que, en el futuro, equipos de la Primera División de Independiente también desarrollen su preparación en la localidad, tal como lo hace River Plate en San Martín de los Andes.

El objetivo principal de la reunión fue analizar aspectos logísticos vinculados a hospedaje, canchas y predios deportivos, además de generar lazos institucionales que permitan futuros encuentros, capacitaciones y, eventualmente, la creación de una filial del club en Villa La Angostura.