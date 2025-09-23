El Intendente Javier Murer participó de la celebración por el Día del Pastor Evangélico, organizada por la Coordinadora de Culto, Débora Sánchez, dependiente de la Secretaría de Atención al Vecino, a cargo de Julián Natol.

El encuentro tuvo como objetivo reconocer el trabajo espiritual y social que realizan los pastores a través de sus congregaciones.

La propuesta contó con una importante convocatoria y se desarrolló en un clima de gratitud hacia las autoridades presentes.

La jornada incluyó además una merienda especialmente preparada para la ocasión.