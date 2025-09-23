Angostura Informa

El Intendente Javier Murer participó de la celebración por el Día del Pastor Evangélico.

Sep 23, 2025

El Intendente Javier Murer participó de la celebración por el Día del Pastor Evangélico, organizada por la Coordinadora de Culto, Débora Sánchez, dependiente de la Secretaría de Atención al Vecino, a cargo de Julián Natol.

El encuentro tuvo como objetivo reconocer el trabajo espiritual y social que realizan los pastores a través de sus congregaciones.

La propuesta contó con una importante convocatoria y se desarrolló en un clima de gratitud hacia las autoridades presentes.

La jornada incluyó además una merienda especialmente preparada para la ocasión.

