Comenzó en Villa La Angostura el VI Congreso Provincial del Deporte y la Actividad Física.

El Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes” de nuestra localidad es el escenario del VI Congreso Provincial del Deporte y la Actividad Física. El mismo se realizará en 2 jornadas con una amplia convocatoria de profesionales, docentes y estudiantes de la actividad física de toda la Provincia.

Con más de 300 inscriptos, el Congreso se desarrolla por primera vez en Villa La Angostura bajo el lema “Entornos Saludables, Psicomotrices y Recreativos desde la Educación Física. Una mirada integral hacia el futuro”.

El objetivo principal es actualizar conocimientos, compartir herramientas pedagógicas y promover estrategias innovadoras para el trabajo con niños, niñas y adolescentes en el ámbito del deporte y la actividad física.

En la apertura estuvieron presentes la Vice Intendente Tamara Martínez, el Vice Presidente de Concejo Provincial de Educación, Omar Lara, el Secretario de Deportes Walter Espíndola, la Secretaria de Cultura Verónica “Nana” Molina y el Subsecretario de Deportes de la Provincia, Prof. Ignacio Rosso y Facundo Torres Director General de Capacitación, quienes dieron la bienvenida y destacaron la relevancia de este espacio de formación y encuentro.

Organizado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Villa La Angostura, el Congreso otorga puntaje docente según Resolución CPE N° 0681/2025, consolidándose como una instancia clave para la capacitación continua de profesionales de la educación física y el deporte.