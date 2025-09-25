Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

Comenzó en Villa La Angostura el VI Congreso Provincial del Deporte y la Actividad Física.

Sep 25, 2025

El Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes” de nuestra localidad es el escenario del VI Congreso Provincial del Deporte y la Actividad Física. El mismo se realizará en 2 jornadas con una amplia convocatoria de profesionales, docentes y estudiantes de la actividad física de toda la Provincia.

Con más de 300 inscriptos, el Congreso se desarrolla por primera vez en Villa La Angostura bajo el lema “Entornos Saludables, Psicomotrices y Recreativos desde la Educación Física. Una mirada integral hacia el futuro”.

El objetivo principal es actualizar conocimientos, compartir herramientas pedagógicas y promover estrategias innovadoras para el trabajo con niños, niñas y adolescentes en el ámbito del deporte y la actividad física.

En la apertura estuvieron presentes la Vice Intendente Tamara Martínez, el Vice Presidente de Concejo Provincial de Educación, Omar Lara, el Secretario de Deportes Walter Espíndola, la Secretaria de Cultura Verónica “Nana” Molina y el Subsecretario de Deportes de la Provincia, Prof. Ignacio Rosso y Facundo Torres Director General de Capacitación, quienes dieron la bienvenida y destacaron la relevancia de este espacio de formación y encuentro.

Organizado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Villa La Angostura, el Congreso otorga puntaje docente según Resolución CPE N° 0681/2025, consolidándose como una instancia clave para la capacitación continua de profesionales de la educación física y el deporte.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Cultura Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Desde el Área de Adultos/as Mayores se llevó a cabo ayer, martes 23 de septiembre, una caminata cultural destinada a personas mayores de 60 años.

Sep 24, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura será sede de un Microtaller sobre Sistemas de Información Geográfica.

Sep 23, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura, invita al Taller Situación de Residuos

Sep 23, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

Comenzó en Villa La Angostura el VI Congreso Provincial del Deporte y la Actividad Física.

25 septiembre, 2025 Prensa Vla
Cultura Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Desde el Área de Adultos/as Mayores se llevó a cabo ayer, martes 23 de septiembre, una caminata cultural destinada a personas mayores de 60 años.

24 septiembre, 2025 Prensa Vla
Zoonosis

La Dirección de Zoonosis informa nueva campaña de Vacunación Antirrábica, inscripción para castración y entrega de desparasitarios.

24 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura será sede de un Microtaller sobre Sistemas de Información Geográfica.

23 septiembre, 2025 Prensa Vla