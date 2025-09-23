Angostura Informa

Villa La Angostura será sede de un Microtaller sobre Sistemas de Información Geográfica.

Sep 23, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, junto con la delegada de la Región de los Lagos del Sur, Eliana Rivera, y el Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE), invitan a participar del Microtaller sobre Sistemas de Información Geográfica (SIG).

La capacitación tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los equipos técnicos de los gobiernos locales de la región, fomentando el uso de estas herramientas y sus aplicaciones en proyectos concretos de planificación y gestión territorial.

El encuentro se desarrollará en el Centro de Congresos y Convenciones de Villa La Angostura (Las Frutillas 10), en dos jornadas:

-Martes 30 de septiembre, de 15:30 a 18:30 hs.

-Miércoles 1° de octubre, de 8:00 a 11:00 hs.

Este Microtaller se enmarca en el compromiso conjunto de fortalecer la gestión local mediante el uso de tecnologías que promuevan el desarrollo sostenible y la toma de decisiones basadas en información territorial precisa.

By Prensa Vla

