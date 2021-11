DESDE BROMATOLOGIA MUNICIPAL NOS INFORMAN COMO PREVENIR EL BOTULISMO

Desde el departamento de bromatología nos informan respecto de la importancia de conocer las maneras de prevenirnos frente a casos de botulismo.

Los principales alimentos involucrados son los escabeches que pueden ser de hortalizas o carnes que tienen la particularidad de ser pocos ácidos, y que al ser elaborados de forma casera y someterlos a envasados en frascos o latas a las que se les priva de oxígeno, se les da las condiciones necesarias para que la espora del botulismo desarrolle la toxina.

Hay dos maneras de eliminar este potencial peligro para nuestra salud:

someter a las conservas una vez elaboradas a temperaturas de esterilización con autoclave que es un equipo de tecnología que elimina a altas temperatura la espora, o bien;

no darle las condiciones a esa espora para que desarrolle la toxina, controlándola a través de la acidificación del medio (para este caso se acidifica el medio y debo poder medirlo con un aparato que se llama peachimetro).

Es importante destacar que, para ambos casos, se necesitan realizar controles con equipamientos o aparatos con los que no contamos en nuestro hogar.

Por lo tanto, solicitamos a la población de Villa la Angostura que no compren conservas de origen vegetal o animal si la misma no cumple con las habilitaciones municipales o nacionales que dan garantía que fueron elaboradas bajo controles estrictos de calidad e inocuidad alimentaria.

“Recordemos que la Inocuidad Alimentaria es un ASUNTO DE TODOS”

IMPORTANTE ES QUE SEAN CONSERVAS QUE PROVENGAN DE ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS.

El botulismo es una enfermedad ocasionada por la ingesta de toxinas generadas por clostridium botulinum. Esta bacteria se encuentra en la tierra en su forma de ESPORA, pudiendo soportar condiciones adversas, permitiendo perdurar en el tiempo hasta encontrar las condiciones favorables para su desarrollo. Las condiciones favorables para su desarrollo son la ausencia de oxígeno como es característico de las conservas, que al no pasar por un tratamiento térmico adecuado como se da en establecimientos habilitados y preparados y supervisados para la elaboración de estos productos. También por una mala o insuficiente acidificación conlleva a la proliferación de la bacteria dentro del alimento con el desarrollo posterior de la toxina. Esto significa que el proceso de, pasteurización, hervir los frascos como se suele hacer en las cocinas de los hogares no son temperaturas suficientes para la destrucción de la bacteria o el agregado de vinagre no es una acidificación suficiente para inhibir el desarrollo de la misma.

Además, cabe mencionar que un alimento contaminado con esta toxina no se puede percibir con los sentidos, ya que su aroma, color, gusto y aspecto no se ven alterados.

Cabe destacar que la intoxicación con este tipo de alimentos, es grave, pudiendo causar la muerte.