La Oficina de Empleo, en forma conjunta con la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación dependiente del Ministerio de Capital Humano y SMATA anuncian el inicio del Curso de SOLDADURA BÁSICA, modalidad teórica- práctica.

Requisitos

Escolaridad Básica completa

Ser mayor de 18 años.

Ambos sexos.

Modalidad

Presencial: lunes, miércoles y viernes de 16 a 20hs

Duración Total: 120 hs.



Información de cursada

Dirección: Carpintería Municipal– Villa La Angostura – Provincia de Neuquén.

Forma de inscripción:

Completar el siguiente formulario: https://forms.gle/Je6Fy317MUv28Q7E7

Online mediante Portal Empleo https://www.portalempleo.gob.ar

Para más información: Comunicate al 2944 241615 o empleo@villalaangostura.gov.ar

Contenidos básicos del curso:

MÓDULO I Orientación profesional

MÓDULO II Preparación del proceso productivo

MÓDULO III Producción de piezas soldadas

Aprobación-Certificación:

Para aprobar es necesario contar con un 75% de asistencia y realización de las actividades previstas y el examen Final.

Recuperación: No

Certificación: Si completas el curso, recibirás un certificado de aprobación por parte del Ministerio de Capital Humano‐Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y de la Institución a cargo de la Formación. El mismo será digital y podrás bajarlo del Portal Empleo.

Los que aprueben el curso podrán postular al Programa de Empleo Independiente (PEI), para acceder a un financiamiento (no reintegrable) de $ 400.000 para el inicio de tu propio emprendimiento de soldadura. No te pierdas esta oportunidad.