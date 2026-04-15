Corte Programado Epen – Jueves 16

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará un corte programado de suministro eléctrico por requerimiento de terceros, según el siguiente detalle:

Corte Programado: jueves 16

En horario de 9 a 13 hs: en Baja Tensión, desde Subestación Transformadora “Meier”. Barrio Afectado: Parte de El Cruce (Loteo Pascotto). Calles Afectadas: Bv Pascotto entre Saihueque y Las Fucsias, Las Retamas entre Los Notros y Bv Pascotto.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.