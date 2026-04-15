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Corte Programado Epen – Jueves 16

Abr 15, 2026

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará un corte programado de suministro eléctrico por requerimiento de terceros, según el siguiente detalle:

Corte Programado: jueves 16

En horario de 9 a 13 hs: en Baja Tensión, desde Subestación Transformadora “Meier”. Barrio Afectado: Parte de El Cruce (Loteo Pascotto). Calles Afectadas: Bv Pascotto entre Saihueque y Las Fucsias, Las Retamas entre Los Notros y Bv Pascotto.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.

By Prensa Vla

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