Corte de calle por trabajos de apeo.

La Secretaria de Servicios Públicos, INFORMA a la comunidad que a partir del día jueves 28/5, de 9:00 a 14:00 hs, se realizarán tareas preventivas de apeo de ejemplares de pino Oregón sobre calle Lleufu, entre Pasil y Maestro Pérez.

Los trabajos tendrán una duración prolongada en el tiempo y se estarán realizando de Lunes a Viernes en el horario de 09:00 a 14:00 horas.

Las tareas se basan en el estado de los árboles y el riesgo que representan algunas de sus ramas para peatones, vecinos y vehículos que circulan por el sector, priorizando la seguridad.

🚫 Por razones de seguridad, la calle permanecerá cerrada al tránsito vehicular y peatonal durante el operativo.

Agradecemos la comprensión y disculpas por las molestias ocasionadas.