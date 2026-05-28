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Municipalidad de Villa la Angostura

Mayo | Mes de la Concientización sobre la Celiaquía

May 27, 2026

Desde Bromatología recordamos la importancia de seguir construyendo espacios gastronómicos más seguros e inclusivos para las personas celíacas

📌 En Villa La Angostura está vigente la Ordenanza N° 3654/20, mediante la cual el municipio adhiere a la Ley Nacional de Celiaquía.

🔎 Puntos importantes para los establecimientos gastronómicos:

✔️ Contar con al menos una opción libre de gluten.

✔️ Los productos SIN TACC deben provenir de proveedores habilitados o elaborarse únicamente en espacios habilitados por Bromatología.

✔️ Es obligatorio aplicar procedimientos seguros de manipulación y almacenamiento para evitar contaminación cruzada.

✔️ Solo los comercios habilitados pueden elaborar alimentos libres de gluten y deben exhibir la identificación correspondiente.

Además, Villa La Angostura cuenta con una sala de elaboración exclusiva para productos sin gluten, con habilitación nacional, destinada a acompañar y potenciar este tipo de producción local.

Si te interesa recibir más información o asesoramiento, comunicate!

Sala de elaboración: +54 9 294 496-5292.

Bromatología: +54 9 294 424-5039

By Prensa Vla

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