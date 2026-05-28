Villa La Angostura avanza con nuevas obras de Pavimento, Cordón Cuneta y movilidad urbana.

El Ejecutivo Municipal continúa

trabajando junto al Gobierno de la Provincia en la planificación y ejecución de

obras de infraestructura vial fundamentales para distintos sectores de Villa La

Angostura, en el marco del plan que proyecta alcanzar 100 cuadras asfaltadas

antes de la veda climática de 2027.



Entre las intervenciones previstas se

destacan las obras de Pavimento y Cordón Cuneta en Barrio El Once, una demanda

histórica de los vecinos que permitirá mejorar la circulación, el acceso y las

condiciones generales de transitabilidad del sector.



Asimismo, se busca avanzar con el

proyecto de Pavimento y Cordón Cuneta de calle Barbagelata, contemplando la

conexión con Avenida Nahuel Huapi y la ejecución del tendido de la red cloacal,

una obra integral que permitirá acompañar el crecimiento urbano con

infraestructura esencial.



Por otra parte, se proyecta la Primera

Etapa de la Ciclovía Centro–Manzano, una iniciativa orientada a fortalecer la

movilidad urbana, generar mayor seguridad para peatones y ciclistas y promover

alternativas de circulación más sustentables dentro de la localidad.



Desde el Municipio remarcaron que estas

obras forman parte de una planificación estratégica que busca consolidar

infraestructura urbana moderna, mejorar la conectividad entre barrios y

acompañar el crecimiento de Villa La Angostura con inversiones que impacten

directamente en la vida cotidiana de la comunidad.



“Estas obras representan una mejora

concreta para nuestros vecinos y son el resultado de un trabajo articulado

entre el Municipio y la Provincia para seguir transformando Villa La Angostura

con infraestructura que perdure en el tiempo”, señalaron desde el Ejecutivo

Municipal.







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