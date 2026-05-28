Villa La Angostura avanza con nuevas obras de Pavimento, Cordón Cuneta y movilidad urbana.

El Ejecutivo Municipal continúa
trabajando junto al Gobierno de la Provincia en la planificación y ejecución de
obras de infraestructura vial fundamentales para distintos sectores de Villa La
Angostura, en el marco del plan que proyecta alcanzar 100 cuadras asfaltadas
antes de la veda climática de 2027.
Entre las intervenciones previstas se
destacan las obras de Pavimento y Cordón Cuneta en Barrio El Once, una demanda
histórica de los vecinos que permitirá mejorar la circulación, el acceso y las
condiciones generales de transitabilidad del sector.
Asimismo, se busca avanzar con el
proyecto de Pavimento y Cordón Cuneta de calle Barbagelata, contemplando la
conexión con Avenida Nahuel Huapi y la ejecución del tendido de la red cloacal,
una obra integral que permitirá acompañar el crecimiento urbano con
infraestructura esencial.
Por otra parte, se proyecta la Primera
Etapa de la Ciclovía Centro–Manzano, una iniciativa orientada a fortalecer la
movilidad urbana, generar mayor seguridad para peatones y ciclistas y promover
alternativas de circulación más sustentables dentro de la localidad.
Desde el Municipio remarcaron que estas
obras forman parte de una planificación estratégica que busca consolidar
infraestructura urbana moderna, mejorar la conectividad entre barrios y
acompañar el crecimiento de Villa La Angostura con inversiones que impacten
directamente en la vida cotidiana de la comunidad.
“Estas obras representan una mejora
concreta para nuestros vecinos y son el resultado de un trabajo articulado
entre el Municipio y la Provincia para seguir transformando Villa La Angostura
con infraestructura que perdure en el tiempo”, señalaron desde el Ejecutivo
Municipal.
El Ejecutivo Municipal continúa