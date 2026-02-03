Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Desarrollo Humano

CONVOCATORIA: SUMATE AL PROGRAMA FAMILIAS SOLIDARIAS.

Feb 3, 2026

La Secretaría de Desarrollo Humano invita a la comunidad a participar de este programa de acogimiento familiar temporal para niños, niñas y adolescentes que hoy necesitan un entorno de cuidado, afecto y protección.

¿De qué se trata?

Es brindar un hogar transitorio a niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo una medida de protección excepcional, garantizando su derecho a vivir en familia mientras se resuelve su situación jurídica.

Diferencia clave con la Adopción:

El acogimiento es temporal y no genera un vínculo permanente. Por otro lado, la adopción es un proceso judicial para una familia permanente. Quienes se inscriban en el programa Familias Solidarias no deben estar anotados en el Registro único de Adopción (RUA).

Requisitos para postularse:

Ser mayor de 25 años.No poseer antecedentes penales ni ser deudor alimentario.No figurar en registros de violencia familiar/género.No formar parte del RUA (registro único de adopción).

¿Quieres ayudar?Para más información o iniciar tu pre inscripción, comunicate con el equipo de Dispositivos Territoriales (Ley 2302):

 WhatsApp/Tel: 2944-663970

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia – Municipalidad de Villa La Angostura.

Preinscripción al programa Familias Solidarias Villa la Angostura: Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeljHfX3CAKO1273Y45X4J72kzphN5dMW1tCKHlnxvn3dCXMg/viewform?usp=publish-editor

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Desarrollo Humano

“Vení a jugar”Espacio de juego libre

Ene 22, 2026
Desarrollo Humano Municipalidad de Villa la Angostura

Entrega de Garrafas a todos los Beneficiarios del Bono de Gas.

Ene 20, 2026
Comunicado Desarrollo Humano Municipalidad de Villa la Angostura

Reinscripcion Becas Gregorio Álvarez.

Dic 15, 2025

Otras noticias

Cultura

Hoy se inaugura la muestra “Caminos”, una nueva propuesta artística en el MAC Conrad Meier.

3 febrero, 2026 Prensa Vla
Desarrollo Humano

CONVOCATORIA: SUMATE AL PROGRAMA FAMILIAS SOLIDARIAS.

3 febrero, 2026 Prensa Vla
Comunicado Deportes Municipalidad de Villa la Angostura

Plan Verano 2026 – CEF 7

2 febrero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

‘Expedición Tecnológica’: programación y robótica al aire libre en toda la provincia

2 febrero, 2026 Prensa Vla