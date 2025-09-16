Convocatoria abierta para Artistas y Compañías Circenses de Circo del Corredor Cultural Sur.

La Secretaría de la Cultura de Villa La Angostura en conjunto con las Secretarías de Cultura de San Martín de los Andes,Junín de los Andes, Villa La Angostura y las comisiones de fomento de Pilo Lil y Villa Traful, anuncian la apertura de la convocatoria para artistas y compañías circenses que deseen participar del Ciclo de Circo del Corredor Cultural Sur, a desarrollarse del 18 al 24 de noviembre de 2025 en distintas localidades de la región.Requisitos para postularse:

Podrán participar artistas y compañías circenses de cualquiera de las localidades del Corredor Cultural Sur.

-Las propuestas deberán ser aptas para todo público.

-Las presentaciones tendrán una duración máxima de 40 minutos.

-Se dará prioridad a espectáculos que no hayan circulado previamente por la región sur.

-Es requisito excluyente contar con factura y cuenta bancaria a nombre del titular.

Condiciones:El cachet será cubierto por la Provincia del Neuquén, mientras que cada municipio asumirá los costos de alojamiento, comida y traslado de los artistas participantes.

Inscripción y plazos:

Las y los interesados podrán completar el formulario disponible en el siguiente enlace: Formulario de postulación. https://goo.su/eimlX

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 17 de septiembre de 2025.

Consultas e informes: circodelcorredorsur@gmail.com

Esta es una gran oportunidad para visibilizar y compartir el arte circense en la región, fortaleciendo la cultura comunitaria y el intercambio entre localidades.