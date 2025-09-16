Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Cultura

Convocatoria abierta para Artistas y Compañías Circenses de Circo del Corredor Cultural Sur.

Sep 16, 2025

La Secretaría de la Cultura de Villa La Angostura en conjunto con las Secretarías de Cultura de San Martín de los Andes,Junín de los Andes, Villa La Angostura y las comisiones de fomento de Pilo Lil y Villa Traful, anuncian la apertura de la convocatoria para artistas y compañías circenses que deseen participar del Ciclo de Circo del Corredor Cultural Sur, a desarrollarse del 18 al 24 de noviembre de 2025 en distintas localidades de la región.Requisitos para postularse:

Podrán participar artistas y compañías circenses de cualquiera de las localidades del Corredor Cultural Sur.

-Las propuestas deberán ser aptas para todo público.

-Las presentaciones tendrán una duración máxima de 40 minutos.

-Se dará prioridad a espectáculos que no hayan circulado previamente por la región sur.

-Es requisito excluyente contar con factura y cuenta bancaria a nombre del titular.

Condiciones:El cachet será cubierto por la Provincia del Neuquén, mientras que cada municipio asumirá los costos de alojamiento, comida y traslado de los artistas participantes.

Inscripción y plazos:

Las y los interesados podrán completar el formulario disponible en el siguiente enlace: Formulario de postulación. https://goo.su/eimlX

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 17 de septiembre de 2025.

Consultas e informes: circodelcorredorsur@gmail.com

Esta es una gran oportunidad para visibilizar y compartir el arte circense en la región, fortaleciendo la cultura comunitaria y el intercambio entre localidades.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Cultura

Convocatoria abierta para el Ciclo de Circo del Corredor Cultural Sur

Sep 12, 2025
Cultura

Agenda Cultural de la Semana.

Sep 10, 2025
Cultura

Se presentó en el Centro de Convenciones de nuestra localidad, “BENIGAR”, adaptación contemporanea por ASCUA, de la Obra de Alejandro Fonzi.

Ago 31, 2025

Otras noticias

Comunicado

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que mañana no habrá atención al público en las oficinas de Tránsito y Transporte.

16 septiembre, 2025 Prensa Vla
Cultura

Convocatoria abierta para Artistas y Compañías Circenses de Circo del Corredor Cultural Sur.

16 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura será sede de la capacitación “Vestigio de la Zamacueca a la Cueca”

16 septiembre, 2025 Prensa Vla
Desarrollo Local

La Dirección de Desarrollo Local de la Municipalidad de Villa La Angostura, invita al 4° Encuentro de Plantas para la Salud este Sábado 20 de Septiembre.

16 septiembre, 2025 Prensa Vla