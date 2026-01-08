COMUNICADO OFICIAL – EMERGENCIA IGNEA – VILLA LA ANGOSTURA.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que se encuentra vigente el Estado de Emergencia Ígnea en la Provincia del Neuquén, en un contexto de riesgo extremo de incendios forestales y de interfase.

De acuerdo a la información oficial difundida por los organismos provinciales competentes, en el día de hoy el Índice Meteorológico de Peligrosidad de Incendios (IMPI) se encuentra en nivel EXTREMO, lo que implica que el combustible vegetal está altamente disponible para arder y que cualquier chispa o pavesa puede generar un incendio de rápida propagación.

🚫 ¿QUÉ ESTÁ PROHIBIDO?

Según la normativa provincial vigente, está PROHIBIDO:

• Realizar fuego a cielo abierto en sectores no habilitados.

• Quemar restos de poda, residuos, basura o cualquier material combustible.

• Encender fogones recreativos o realizar quemas sin autorización expresa.

Estas conductas constituyen infracción y pueden dar lugar a importantes sanciones, además de responsabilidades ambientales y legales.

⚠️ ¿QUÉ NO ESTÁ PROHIBIDO, PERO DEBE EVITARSE?

El uso de parrillas o chulengos en domicilios particulares NO se encuentra prohibido por la normativa vigente, siempre que se realice dentro del ámbito privado y con medidas de seguridad.

No obstante, ante el actual nivel EXTREMO de peligrosidad, el Municipio solicita enfáticamente EVITAR el uso de fuego, incluso en domicilios particulares, como medida preventiva y de responsabilidad colectiva.

👉 Si se puede evitar, es la opción más segura.

⚠️ SI SE UTILIZA FUEGO EN EL ÁMBITO DOMICILIARIO

En caso de utilizar parrillas internas o quinchos cerrados, se recuerda extremar las medidas de seguridad:

• Contar con extintor operativo.

• Tener agua suficiente y accesible.

• No dejar el fuego sin supervisión en ningún momento.

• Apagar completamente brasas y cenizas con abundante agua.

• No arrojar cenizas calientes en el suelo, pasto o contenedores.

🔧 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y TRABAJOS EN CALIENTE

En obras de construcción y en tareas que involucren amoladoras, soldaduras, cortes o cualquier trabajo en caliente, el riesgo de inicio de incendios es muy elevado.

👉 En el contexto actual, se recomienda evitar este tipo de tareas o realizarlas únicamente bajo condiciones estrictas de seguridad, con el entorno despejado de material combustible y agua disponible para control inmediato.

⚠️ Esta comunicación no reemplaza ni modifica las obligaciones, restricciones o condiciones que hayan sido establecidas mediante expedientes oficiales de obra particular, actas o notificaciones formales emitidas por el Municipio.

• No todo está prohibido.

• No todo está permitido.

• Hoy, evitar es cuidar.

La prevención de incendios es una tarea colectiva.

Cuidar Villa La Angostura depende de todos.Ante columnas de humo o focos ígneos, dar aviso inmediato a los números de emergencia oficiales.