Comunicado Importante – Control Canino en Villa La Angostura

Con motivo de la realización del evento deportivo K42, que se llevará a cabo los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de noviembre de 2025, recordamos a la comunidad la vigencia de la Ordenanza Municipal de Control Canino 2738/13, que establece la obligación permanente de mantener a los perros bajo resguardo y control responsable.



Si bien esta norma rige durante todo el año, solicitamos especialmente en los días del evento mantener a los canes dentro de los domicilios o bajo supervisión, a fin de evitar accidentes, extravíos o situaciones que puedan afectar tanto a los participantes y visitantes como al bienestar de los animales.



El cumplimiento de esta ordenanza contribuye al buen desarrollo de las actividades comunitarias, deportivas y turísticas, y refuerza la convivencia responsable en nuestra localidad.

Agradecemos la colaboración y el compromiso de todos los vecinos y vecinas.



📍 Municipalidad de Villa La Angostura

🐕‍🦺 Departamento de Zoonosis