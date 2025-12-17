Continúa la inscripción para los Centros de Formación Policial

Como parte de la convocatoria para el ciclo lectivo 2026, la división Reclutamiento y Selección de la Policía del Neuquén continúa desarrollando el proceso de inscripción y evaluación de postulantes para los distintos Centros de Formación Policial.

La convocatoria está destinada a aspirantes a Agentes de Seguridad, Agentes Penitenciarios y a la Escuela de Cadetes, e incluye instancias obligatorias como la recepción de documentación, exámenes médicos y evaluaciones psicológicas, fundamentales para el ingreso a las etapas formativas.

Las tareas se llevan adelante en la Jefatura de Policía, ubicada en la intersección de Lanín y Saavedra de la ciudad de Neuquén, con atención de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 9 a 13 horas.

Asimismo, el proceso de inscripción y evaluación también se desarrolla en las Oficinas de Reclutamiento dependientes de las Direcciones de Seguridad Interior en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a los aspirantes del interior y garantizar una convocatoria de alcance provincial. Como asi tambien en la Comisaria N° 28 de nuestra Localidad Villa La Angostura.

Desde la institución se destacó que este proceso forma parte de una política sostenida de fortalecimiento de la formación policial y penitenciaria, orientada a la profesionalización del recurso humano y al fortalecimiento del sistema de seguridad en todo el territorio neuquino.