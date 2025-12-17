Angostura Informa

Municipalidad de Villa la Angostura

Continúa la inscripción para los Centros de Formación Policial

Dic 17, 2025

Como parte de la convocatoria para el ciclo lectivo 2026, la división Reclutamiento y Selección de la Policía del Neuquén continúa desarrollando el proceso de inscripción y evaluación de postulantes para los distintos Centros de Formación Policial.

La convocatoria está destinada a aspirantes a Agentes de Seguridad, Agentes Penitenciarios y a la Escuela de Cadetes, e incluye instancias obligatorias como la recepción de documentación, exámenes médicos y evaluaciones psicológicas, fundamentales para el ingreso a las etapas formativas.

Las tareas se llevan adelante en la Jefatura de Policía, ubicada en la intersección de Lanín y Saavedra de la ciudad de Neuquén, con atención de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 9 a 13 horas.

Asimismo, el proceso de inscripción y evaluación también se desarrolla en las Oficinas de Reclutamiento dependientes de las Direcciones de Seguridad Interior en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a los aspirantes del interior y garantizar una convocatoria de alcance provincial. Como asi tambien en la Comisaria N° 28 de nuestra Localidad Villa La Angostura.

Desde la institución se destacó que este proceso forma parte de una política sostenida de fortalecimiento de la formación policial y penitenciaria, orientada a la profesionalización del recurso humano y al fortalecimiento del sistema de seguridad en todo el territorio neuquino.

Prensa Vla

