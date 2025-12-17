Angostura Informa

CONCURSO DE PRECIOS  Nº 08/2025.

Dic 17, 2025

OBJETO DEL CONCURSO DE PRECIOS: “LA  ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y SEIS (96) METROS CÚBICOS DE HORMIGÓN ELABORADO CON DESTINO A LA OBRA PÚBLICA – SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL LOTE DENOMINADO MACROLOTE 6 ORDENANZA N° 4249/2025”

EL PRESUPUESTO OFICAL asciende a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 54/100. ($39.897.271,54)

MES Y AÑO DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO: Mayo del  2025

1.   SOLICITUD DE COTIZACIÓN

La Secretaria de Servicios Publicos de la Municipalidad de Villa la Angostura invita a presentar ofertas para “LA ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y SEIS (96) METROS CÚBICOS DE HORMIGÓN ELABORADO CON DESTINO A LA OBRA PÚBLICA – SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL LOTE DENOMINADO MACROLOTE 6 ORDENANZA N° 4249/2025”

2 . LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas deberán entregarse en sobre cerrado en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura, calle Obispo de Nevares Nº 32 de la ciudad homónima, (8407) Provincia de Neuquén dirección electrónica secretariaop@villalaangostura.gov.ar hasta las once  (11) horas del día 12  de Enero  de  2026.

Concurso-de-precios-Hormigon-finalDescarga

