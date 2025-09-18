Angostura Informa

Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

Constitución de domicilio electrónico en gestiones administrativas en la Secretaría de Planeamiento.

Sep 18, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas, informa a la comunidad que, mediante la Resolución N.° 1247/2025, se establece la obligatoriedad de constituir un domicilio electrónico para todas las gestiones administrativas que se realicen ante esta Secretaría.

 Esta medida tiene como objetivo modernizar y agilizar los trámites, permitiendo una comunicación más eficiente y segura entre el Municipio y los vecinos, profesionales y representantes legales.

📌 ¿Qué implica esta resolución?

  • Todas las notificaciones y comunicaciones oficiales vinculadas a expedientes, notas o gestiones deberán canalizarse a través del domicilio electrónico declarado.
  • El domicilio electrónico tendrá validez legal frente a la Municipalidad y el Tribunal Municipal de Faltas.
  • La constitución de domicilio electrónico deberá realizarse al iniciar cualquier gestión administrativa.

📄 Modelos disponibles

Se adjuntan modelos de nota para la constitución del domicilio electrónico, los cuales deberán ser completados y presentados por la comunidad, titulares de lotes y/o profesionales intervinientes, de acuerdo con el tipo de trámite que realicen.

📅 Vigencia

La obligatoriedad de constituir domicilio electrónico entrará en vigor a partir del lunes 22 de septiembre de 2025, manteniéndose vigente hasta tanto se disponga lo contrario.

By Prensa Vla

