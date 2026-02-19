COMUNICADO IMPORTANTE

Se solicita a la población la máxima colaboración para dar con el paradero del ciudadano, SALVADOR ALVAREZ CANO, de 32 años de edad, oriundo de Yerba Buena, Tucumán.

El pedido de colaboración a la población en general surge tras el hallazgo de su vehículo, un automóvil Volkswagen Gol Trend color blanco (Dominio AB 460 BQ), encontrado en aparente estado de abandono el pasado 17 de febrero a las 20:19 hs, sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del KM 1589.

Para una mayor colaboración se brindan algunos datos de interés:El vehículo fue hallado con el baúl abierto, la llave de ignición colocada y pertenencias personales en su interior (celular verde agua, bolsa de dormir, indumentaria).En las inmediaciones se encontraron un par de zapatillas turquesas con líneas blancas (Adidas) y medias negras con gris.

Testigos indican que el rodado se encontraba en esa posición al menos desde las 16:00 hs del mismo día.Para una mejor identificación, se brinda la descripción de la persona en cuestión:Nombre: Salvador Alvarez Cano.DNI: 37.188.680.Domicilio registrado: Yerba Buena, Tucumán.

CONTACTO:Ante cualquier información, se ruega comunicarse de inmediato con la Comisaría N° 28 de Villa la Angostura, teléfono de contacto 2944494121o a la Comisaría N° 51 de Villa Traful, Teléfono de contacto: 2942-537484 (Cabo Ancatruz).

O a la dependencia policial más cercana / 911.Agradecemos su colaboración.