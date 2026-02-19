Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

COMUNICADO IMPORTANTE

Feb 18, 2026

Se solicita a la población la máxima colaboración para dar con el paradero del ciudadano, SALVADOR ALVAREZ CANO, de 32 años de edad, oriundo de Yerba Buena, Tucumán.

El pedido de colaboración a la población en general surge tras el hallazgo de su vehículo, un automóvil Volkswagen Gol Trend color blanco (Dominio AB 460 BQ), encontrado en aparente estado de abandono el pasado 17 de febrero a las 20:19 hs, sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del KM 1589.

Para una mayor colaboración se brindan algunos datos de interés:El vehículo fue hallado con el baúl abierto, la llave de ignición colocada y pertenencias personales en su interior (celular verde agua, bolsa de dormir, indumentaria).En las inmediaciones se encontraron un par de zapatillas turquesas con líneas blancas (Adidas) y medias negras con gris.

Testigos indican que el rodado se encontraba en esa posición al menos desde las 16:00 hs del mismo día.Para una mejor identificación, se brinda la descripción de la persona en cuestión:Nombre: Salvador Alvarez Cano.DNI: 37.188.680.Domicilio registrado: Yerba Buena, Tucumán.

CONTACTO:Ante cualquier información, se ruega comunicarse de inmediato con la Comisaría N° 28 de Villa la Angostura, teléfono de contacto 2944494121o a la Comisaría N° 51 de Villa Traful, Teléfono de contacto: 2942-537484 (Cabo Ancatruz).

O a la dependencia policial más cercana / 911.Agradecemos su colaboración.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Se convoca a Concurso de Precios para la adquisición de viviendas.

Feb 12, 2026
Comunicado

RIGE LA ALERTA AMARILLA POR FUERTES VIENTOS PARA HOY Y MAÑANA MIÉRCOLES 11.

Feb 10, 2026
Comunicado

Trabajos de mantenimiento en el sistema de bombeo del Correntoso.

Feb 9, 2026

Otras noticias

Comunicado

COMUNICADO IMPORTANTE

18 febrero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Corte de agua – Barrio Norte.

18 febrero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

GALERIA DE FOTOS! DIA 4 – FIESTA NACIONAL DE LOS JARDINES 2026.

18 febrero, 2026 Prensa Vla
Cultura

Visita guiada de la muestra “Caminos” de Paola Cicchini, en el MAC

18 febrero, 2026 Prensa Vla