Villa La Angostura: la Subsecretaría de Trabajo consolida su labor conjunta con el Municipio.

Desde su apertura en agosto de 2025, la Inspectoría Zonal de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Neuquén en Villa La Angostura ha alcanzado importantes avances en materia de fiscalización laboral, asesoramiento técnico y promoción del empleo digno.

Esta dependencia provincial, que trabaja de forma articulada con el Gobierno Municipal, cumple un rol esencial en la defensa de los derechos laborales y en la consolidación de un mercado de trabajo formal, seguro y transparente.

Atención al público y asesoramiento

En apenas tres meses de funcionamiento, la oficina local se convirtió en un punto de referencia para trabajadores y empleadores de la localidad y zonas cercanas, brindando orientación sobre derechos, obligaciones y modalidades de contratación, sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Inspecciones y fiscalización laboral

Durante este período se realizaron múltiples inspecciones en sectores clave como comercio, construcción, gastronomía y agro, relevando más de 130 trabajadores.

A solicitud del Departamento Ejecutivo Municipal, se reforzó la fiscalización en obras en construcción, ante el sostenido crecimiento del sector y la preocupación por situaciones de condiciones de alojamiento inadecuadas de trabajadores, promoviendo intervenciones conjuntas que garanticen un entorno laboral digno y seguro.

Estas acciones permitieron detectar y corregir irregularidades, reforzar la seguridad e higiene laboral y garantizar la registración adecuada de los empleados.

Reclamos y conciliaciones laborales

La Inspectoría también intervino en instancias de conciliación obligatoria y voluntaria, favoreciendo la resolución ágil y extrajudicial de conflictos laborales. Este servicio contribuye directamente a la paz social y al fortalecimiento del diálogo entre las partes.

Empadronamiento y rúbricas

Asimismo, se registraron nuevas empresas locales y se rubricaron libros laborales, brindando seguridad jurídica a empleadores y trabajadores. Estas tareas resultan clave para la planificación de políticas de inspección y el desarrollo económico local.

Una agenda común para fortalecer el trabajo local

La Subsecretaría de Trabajo y el Municipio de Villa La Angostura mantienen una agenda compartida orientada a mejorar las condiciones laborales, acompañar a las PyMEs locales y garantizar la aplicación efectiva de la normativa provincial.

Ambas instituciones coinciden en la importancia de sostener y fortalecer esta presencia territorial, que descentraliza servicios, promueve la legalidad y refuerza la protección de los derechos laborales en la comunidad angosturense.