Apertura de sobres de la Licitación Pública de la Obra Escuela N° 361 en Villa La Angostura

Sep 25, 2025

La licitación de la Escuela N° 361 de Villa La Angostura tuvo hoy su apertura de sobres en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, en la capital neuquina, marcando el inicio de la evaluación de las ofertas presentadas para la obra del edificio.

La construcción del edificio propio contempla aproximadamente 1.857 metros cuadrados, con siete aulas, sala de informática, biblioteca, SUM y espacios administrativos, en un predio que integra educación y deporte.

Este proceso constituye un paso fundamental para la comunidad educativa de la Escuela N° 361, que durante más de una década ha funcionado en instalaciones provisorias.

El acto contó con la presencia del intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo. También participó en la apertura de sobres la presidenta de UPEFE y diputada nacional, Tanya Bertoldi.

Desde Villa La Angostura acompañaron al intendente Javier Murer concejales y funcionarios del Ejecutivo Municipal.

By Prensa Vla

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

Comenzó en Villa La Angostura el VI Congreso Provincial del Deporte y la Actividad Física.

Sep 25, 2025
Cultura Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Desde el Área de Adultos/as Mayores se llevó a cabo ayer, martes 23 de septiembre, una caminata cultural destinada a personas mayores de 60 años.

Sep 24, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura será sede de un Microtaller sobre Sistemas de Información Geográfica.

Sep 23, 2025

