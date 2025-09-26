Apertura de sobres de la Licitación Pública de la Obra Escuela N° 361 en Villa La Angostura

La licitación de la Escuela N° 361 de Villa La Angostura tuvo hoy su apertura de sobres en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, en la capital neuquina, marcando el inicio de la evaluación de las ofertas presentadas para la obra del edificio.

La construcción del edificio propio contempla aproximadamente 1.857 metros cuadrados, con siete aulas, sala de informática, biblioteca, SUM y espacios administrativos, en un predio que integra educación y deporte.

Este proceso constituye un paso fundamental para la comunidad educativa de la Escuela N° 361, que durante más de una década ha funcionado en instalaciones provisorias.

El acto contó con la presencia del intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo. También participó en la apertura de sobres la presidenta de UPEFE y diputada nacional, Tanya Bertoldi.

Desde Villa La Angostura acompañaron al intendente Javier Murer concejales y funcionarios del Ejecutivo Municipal.