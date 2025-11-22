Encuentro “Constitución y Derecho” en Villa La Angostura

Hoy se realizó en el Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes” el Encuentro Villa La Angostura “Constitución y Derecho”, una jornada de relevancia académica e institucional que reunió a constitucionalistas, investigadores y egresados de la Universidad de Bolonia (Italia), junto a referentes de Argentina, Brasil y Paraguay.

El evento forma parte del Encuentro Internacional de Constitucionalistas y del Encuentro de Egresados de la Universidad de Bolonia en Latinoamérica, organizado por el Instituto para el Desarrollo Constitucional (IDC) y la Universidad de Bolonia.

Acompañaron la apertura del encuentro, la Vice Intendente de Villa la Angostura, Dra. Tamara Martínez, el Secretario de Turismo, Ignacio Robert, el Subsecretario de Seguridad y Ordenamiento Vial, Milton Maraboli, la Secretaria de Hábitat y Acceso al Suelo, Franca Cendra.

El panel de bienvenida al encuentro estuvo conformado por el Dr. Luca Mezzetti, Director de la Escuela Superior de Estudios Jurídicos de la Universidad de Bolonia, el Dr. Jorge Alejandro Amaya, Presidente del Instituto para el Desarrollo Constitucional (IDC), el Dr. Sergio Barotto, miembro del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Rio Negro,junto al Dr. Matías Duput y la Vice Intendente de Villa la Angostura, Dra. Tamara Martinez.

Durante el encuentro se abordaron temáticas vinculadas a:Derechos y protección de grupos vulnerables, División de poderes, Democracia y constitucionalismo en Latinoamérica, Perspectivas comparadas entre Argentina, Italia, Brasil y Paraguay.

El municipio destacó la importancia de que Villa La Angostura sea sede de actividades académicas y jurídicas de alcance internacional, fortaleciendo el vínculo institucional y el intercambio con universidades y organismos de prestigio, fortaleciendo el turismo de Congresos y Convenciones.