Comenzaron las obras de ampliación del CCI “Soles de la Patagonia”.

La Municipalidad de Villa La Angostura informó el inicio de las obras de ampliación del Centro de Cuidados Infantiles (CCI) “Soles de la Patagonia”, un espacio fundamental para el acompañamiento y cuidado de niños y niñas de la comunidad.

La obra contempla la construcción de nuevos espacios destinados a fortalecer las áreas pedagógicas, recreativas y de servicios, mejorando las condiciones de atención y respondiendo al crecimiento de la demanda. El proyecto surge a partir del convenio firmado entre el Municipio y la Fundación Abercrombie & Kent Philanthropy. �

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El CCI “Soles de la Patagonia” cuenta con más de 25 años de historia en Villa La Angostura, trabajando en la promoción y protección de derechos de las infancias, acompañando diariamente a niños, niñas y familias de la localidad

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