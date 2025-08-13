Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Dirección de Medio Ambiente

Campaña de Conexiones Cloacales Domiciliarias – Villa La Angostura

Ago 13, 2025

Desde la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad, a través de la Dirección de Ambiente, en colaboración con el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), impulsamos esta campaña para facilitar el acceso a la red pública cloacal en las zonas donde ya se encuentra disponible el servicio.

Conectarse a la red es fundamental para proteger el ambiente, cuidar la salud pública y asegurar una gestión adecuada de los efluentes domiciliarios.

Además, es importante recordar que, el Art. 4 de la Ordenanza Municipal N.º 3597/2019 establece la obligación de conexión para quienes cuenten con factibilidad. Cumplir con este trámite no solo evita inconvenientes futuros, sino que también contribuye al cuidado colectivo.

¿Cómo hacerlo?
El trámite debe ser gestionado exclusivamente por un profesional matriculado en EPAS. Podés consultar el listado en: www.epas.gov.ar/listado-de-matriculados

¿Sos profesional y querés formar parte del padrón?
Podés iniciar tu matriculación y así ampliar tu servicio profesional en Villa La Angostura.

Para más información sobre requisitos y horarios, consultá las placas de esta campaña o acercate a la oficina del EPAS.

By Prensa Vla

