Villa La Angostura fue sede de la segunda reunión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana Lagos del Sur.

Villa La Angostura fue escenario de un nuevo encuentro del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana Lagos del Sur 2026, encabezado por el Ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y el Intendente de la localidad, Javier Murer.

La reunión permitió fortalecer el trabajo articulado entre Provincia, municipios y Poder Judicial, consolidando una política de seguridad regional con enfoque preventivo, coordinación permanente e intercambio de información entre las localidades.

Durante el encuentro se abordaron estrategias conjuntas para optimizar la prevención del delito y garantizar respuestas más rápidas y eficaces, reafirmando el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada por la seguridad de los vecinos y vecinas de la región.