La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se han instalado nuevos dispositivos de prevención y control vial.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que se han instalado nuevos dispositivos de prevención y control vial, con el objetivo de fortalecer la seguridad en nuestras calles y rutas. En este sentido, sobre Boulevard Nahuel Huapi 1500 se ha incorporado un nuevo dispositivo destinado a la fiscalización de velocidad, buscando promover una conducción más segura y respetuosa de los límites establecidos en ambos sentidos de circulación.

Asimismo, se ha reforzado el sistema de control existente sobre la Ruta Nacional 40, en los sectores de Bandurrias (km 2119) y Puerto Manzano (km 2109), lo que permitirá realizar tareas de fiscalización en ambos sentidos de circulación (sur–norte y norte–sur).

Por otra parte, se han instalado dos dispositivos tipo tótem en los accesos a la localidad, ubicados en los kilómetros 2105 y 2122 de la Ruta Nacional 40, los cuales permitirán obtener datos estadísticos del flujo vehicular y sumar herramientas de identificación vehicular mediante reconocimiento de dominios, contribuyendo a las tareas de prevención y seguridad.

Finalmente, se han instalado cámaras destinadas a detectar el uso de dispositivos móviles al volante y la no utilización del cinturón de seguridad, ubicadas en Avenida Siete Lagos 125 y Avenida Arrayanes 400, ambas conductas reguladas por la normativa nacional vigente en materia de tránsito.

Asimismo, el Ejecutivo Municipal se encuentra avanzando en la elaboración de un convenio que permitirá fortalecer los mecanismos de cobro de infracciones pendientes de pago, así como también facilitar el cobro de infracciones a vehículos de patente extranjera.Desde el Municipio se destaca que estas herramientas tienen un carácter esencialmente preventivo. Su finalidad es reducir conductas de riesgo, disminuir la velocidad en sectores urbanos y contribuir a una convivencia vial más segura, priorizando siempre el cuidado de la vida de quienes transitan por nuestra localidad.