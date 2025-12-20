Inscripción para estudiantes | Recreo Educativo de Verano.

Es una propuesta de fortalecimiento que contará con talleres en las áreas de Prácticas del Lenguaje, Matemática y Arte. El objetivo es brindar acompañamiento a las y los estudiantes para afianzar conocimientos vinculados a cada espacio y consolidar saberes de cara al inicio de los estudios de Nivel Secundario.

¿Quienes pueden inscribirse?

Niños y niñas que egresan este año de escuelas primarias de jornada simple.

¿Cómo inscribirse?

Enlace de inscripción

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG3rLoDhhMgcOJoxXS9mMsKcwOmupmI3As71Ch8itP1N5EEg/viewform?usp=sharing&ouid=110407756858595287812

¿Dudas? 299 4163271 – De 8 a 15