Avanza la obra de electrificación para el Macrolote 6.

Feb 24, 2026

El Intendente Javier Murer, junto a la Secretaria de Hábitat y Acceso al Suelo, Franca Cendra, la Secretaria de Servicios Públicos, Paulina Goycochea, y funcionarios del EPEN, recorrieron la traza desde el punto de conexión para avanzar con el marcado de dos fundaciones destinadas a la instalación de columnas de hormigón.

En una primera etapa, se prevé el tendido inicial de 350 metros de cable de aluminio de 70 mm.

Posteriormente, se ejecutarán dos nuevas fundaciones para comenzar con el montaje de una subestación biposte, que contará con un transformador de distribución de 250 kVA.

Estos trabajos permitirán avanzar en la electrificación y brindar el servicio a los vecinos del Macrolote 6, dando respuesta a una demanda histórica del sector.

By Prensa Vla

