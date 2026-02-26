Avance en la Obra de Pavimento del Barrio El Mallín.

El Intendente Javier Murer, junto a la Secretaria de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas, Arq. Andrea Aldea, visitaron y recorrieron la obra de Pavimentación del Barrio El Mallin, la cual está avanzando a buen ritmo.

Actualmente, se está trabajando en la calle Primeros Pobladores entre calles Maestro Pérez y Vargas, como así también sobre calle Chumuy, entre calles Paisil y Maestro Pérez.

Esta obra forma parte de un plan integral de mejora de la infraestructura vial impulsado por la Municipalidad de Villa La Angostura, con el acompañamiento del gobierno provincial, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y mejorar la seguridad en el barrio.

La Obra de pavimentación del barrio El Mallín, ya se encuentra en un importante grado de avance, se estima que para fines de marzo llegará a un alcance un 90 % de ejecución.

Es importante tener en cuenta que se están realizando cortes parciales y totales en la vía, por lo que se recomienda circular con precaución por la zona.

Los trabajos se realizan en el horario desde las 11:30 hasta aproximadamente las 18:00 horas.Se solicita a los vecinos y vecinas:

* Respetar la señalización vial colocada en la zona de obra.

* Atender las indicaciones del personal de la obra.

* Circular con precaución y evitar transitar por el sector si no es necesario.

* No acercarse a las máquinas en movimiento, por su seguridad y la del personal que trabaja en el sector.