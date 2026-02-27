Visita al FabLab de Villa La Angostura por Joaquín Perren y Silvana Benvenitti.

En el día de ayer, en horas de la tarde, recibimos la ilustre visita del Secretario Ejecutivo de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) Joaquín Perren y a Silvana Benvenitti, Directora de ANIDE, quienes recorrieron el nuevo espacio del FabLab en el marco de su visita institucional a toda la Región Sur.



En la actividad estuvo presente la Vice Intendente, Tamara Martinez, junto a la Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables, Lic. Paula Zunino, como así también Marcos Borques, quien está a cargo del FabLab de Villa la Angostura.



El FabLab, laboratorio dependiente de la Municipalidad de Villa La Angostura, forma parte de una política pública que ha incorporado la institucionalización de la economía del conocimiento como eje estratégico para el desarrollo local y la diversificación de la matriz productiva.



Desde sus inicios, venimos articulando con ANIDE propuestas educativas y proyectos de ciencia y tecnología, consolidando un trabajo sostenido entre el municipio y la Provincia.

Agradecemos profundamente el acompañamiento y el respaldo recibido a lo largo de nuestra trayectoria.

Estos vínculos institucionales fortalecen el ecosistema de innovación regional y proyectan nuevos desafíos para seguir posicionando a Villa La Angostura como un Polo Emergente en Ciencia, Tecnología e Innovación en la Patagonia.

Seguimos trabajando, construyendo y creando futuro 🚀