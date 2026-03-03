Angostura Informa

La Comisaria N°28 de Villa la Angostura – Comunicado Importante.

Mar 3, 2026

La Comisaria N°28° de la localidad de Villa La Angostura, hace saber a la comunidad en general y a los propietarios de vehículos que hayan sido secuestrados en el marco de causas contravencionales y/o judiciales, que a partir de la fecha se invita a los interesados a presentarse a regularizar la situación y gestionar el retiro de sus vehículos y moto vehículos.

Se hace especial énfasis en aquellos vehículos que permanecen secuestrados desde el año 2022 hasta el año 2000 inclusive a fin de determinar ante el abandono de sus propietarios la disposición final de los mismos.

Los titulares o personas debidamente autorizadas deberán presentarse con la siguiente documentación:

• Documento Nacional de Identidad (DNI)

• Cédula de identificación vehicular /autorizado a conducir

• Cualquier otra documentación que acredite la titularidad y/o posesión legítima del rodado.

-El plazo para presentarse será de 10 días hábiles a partir de la publicación del presente. Vencido dicho plazo, se solicitara a través de los Magistrados intervinientes LA DESTRUCCION Y/O COMPACTACION de las unidades, debido al tiempo transcurrido, y abandono por parte de sus poseedores y/o reclamo alguno de sus titulares.

Para mayor información, dirigirse a:📍 Avenida Arrayanes 242- Comisaria 28° Villa La Angostura 📞 Teléfono: 2944-289904 (móvil). Teléfono fijo 2944 494121🕒 Horarios de atención: 24 horas, Oficial de ServicioVilla La Angostura, 3 de Marzo de 2026.-

