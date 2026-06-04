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Subsecretaría de Capital Humano y mejora organizacional

Apertura de sobres para cubrir cargo de Operario en Servicios Públicos

Jun 4, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que este miércoles se realizó, en el Concejo Deliberante, la apertura de sobres correspondiente al concurso para cubrir un cargo de Operario para el Área de Servicios Públicos, según lo establecido por el Decreto N° 1191/2026.
En total se presentaron 36 sobres, los cuales fueron abiertos y evaluados por la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina (JACAD), con la participación de representantes de Capital Humano, concejales y representantes de los trabajadores.
Durante esta primera instancia se verificó que los postulantes hubieran presentado la documentación requerida y cumplido con los requisitos establecidos en el decreto del llamado.
Concluida la apertura y revisión documental, el concurso continuará con las etapas de evaluación previstas para la selección del postulante que ocupará el cargo.

By Prensa Vla

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