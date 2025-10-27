Elecciones en Villa La Angostura

Angostura Informa

Oct 26, 2025

Las elecciones en la localidad de Villa la Angostura se están desarrollando con normalidad, con una participación ciudadana activa y un proceso electoral transparente.


Los ciudadanos Angosturenses, están ejerciendo su derecho al voto en los distintos centros de votación habilitados en la localidad.


El proceso electoral se está llevando a cabo de acuerdo a lo establecido por la ley electoral provincial, con la presencia de fiscales partidarios y observadores electorales.
Los resultados de las elecciones se irán dando a conocer a medida que se vayan procesando los votos.

