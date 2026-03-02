Angostura Informa

El Intendente Javier Murer participó de la Apertura de Sesiones 2026 en la Legislatura de Neuquén

Mar 1, 2026

El Intendente Javier Murer acompañó al Gobernador Rolando Figueroa en el inicio del período legislativo 2026, una instancia clave para proyectar el desarrollo de la provincia durante el año que comienza.

Durante la apertura se presentó un balance de gestión 2025 y el plan estratégico para este nuevo período, con eje en el ordenamiento del Estado, la transparencia en las cuentas públicas y la inversión en obra pública, educación, salud y generación de empleo.

“Con un Estado ordenado y cuentas claras, Neuquén sigue creciendo.

Desde Villa La Angostura acompañamos esta visión de gestión eficiente, que prioriza a las personas y transforma la provincia con hechos concretos”, expresó Javier Murer.

El mandatario local destacó la importancia de trabajar de manera articulada entre Provincia y Municipio, fortaleciendo la autonomía, el desarrollo y las oportunidades para cada comunidad.

