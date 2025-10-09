El Intendente Javier Murer recibió a deportistas de Crossfit, que presentaron el evento deportivo “Southland Challenge”.

Esta mañana, el Intendente Javier Murer recibió en su despacho a los deportistas Nahuel López, Francisco Danguise y Leonardo Serra (ex Circus Cf), quienes presentaron el proyecto “Southland Challenge”, un importante evento de CrossFit que se realizará los días 14 y 15 de marzo de 2026 en Villa La Angostura.

La propuesta, impulsada por deportistas locales con una trayectoria de más de diez años en esta disciplina, busca reunir entre 400 y 500 atletas de toda la región y del país, generando un fuerte impacto deportivo, turístico y económico para la localidad.

Según detallaron los organizadores, se espera la llegada de entre 1.500 y 2.000 personas durante el fin de semana del evento, lo que permitirá ampliar la oferta turística y promover el intercambio entre la comunidad del fitness y los visitantes.

El Intendente Javier Murer destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas locales: “Eventos como este fortalecen la vida deportiva y saludable de nuestros vecinos, al mismo tiempo que impulsan el desarrollo económico y turístico de Villa La Angostura”.

El “Southland Challenge” propone consolidarse como una competencia de referencia en la Patagonia, promoviendo valores de esfuerzo, disciplina y bienestar, y posicionando a Villa La Angostura como un punto de encuentro para la comunidad del CrossFit nacional.

Para mayor información del evento vista su Instagram : https://www.instagram.com/southlandgames?igsh=ZXI0MDM3eXlwcWx5