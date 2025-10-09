Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer recibió a deportistas de Crossfit, que presentaron el evento deportivo “Southland Challenge”.

Oct 9, 2025

Esta mañana, el Intendente Javier Murer recibió en su despacho a los deportistas Nahuel López, Francisco Danguise y Leonardo Serra (ex Circus Cf), quienes presentaron el proyecto “Southland Challenge”, un importante evento de CrossFit que se realizará los días 14 y 15 de marzo de 2026 en Villa La Angostura.

La propuesta, impulsada por deportistas locales con una trayectoria de más de diez años en esta disciplina, busca reunir entre 400 y 500 atletas de toda la región y del país, generando un fuerte impacto deportivo, turístico y económico para la localidad.

Según detallaron los organizadores, se espera la llegada de entre 1.500 y 2.000 personas durante el fin de semana del evento, lo que permitirá ampliar la oferta turística y promover el intercambio entre la comunidad del fitness y los visitantes.

El Intendente Javier Murer destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas locales: “Eventos como este fortalecen la vida deportiva y saludable de nuestros vecinos, al mismo tiempo que impulsan el desarrollo económico y turístico de Villa La Angostura”.

El “Southland Challenge” propone consolidarse como una competencia de referencia en la Patagonia, promoviendo valores de esfuerzo, disciplina y bienestar, y posicionando a Villa La Angostura como un punto de encuentro para la comunidad del CrossFit nacional.

Para mayor información del evento vista su Instagram : https://www.instagram.com/southlandgames?igsh=ZXI0MDM3eXlwcWx5

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Apertura de inscripción para el Operativo de Salvamento Acuático 2025/2026

Oct 9, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

El Centro de Cuidados Infantiles “Soles de la Patagonia” celebró 26 años al servicio de la comunidad.

Oct 9, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer, recibio a Dirigentes del Club Atlético Independiente de Avellaneda.

Oct 9, 2025

Otras noticias

Comunicado

LA COMISARÍA 28° DE VILLA LA ANGOSTURA – INFORMA

9 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer recibió a deportistas de Crossfit, que presentaron el evento deportivo “Southland Challenge”.

9 octubre, 2025 Prensa Vla
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Apertura de inscripción para el Operativo de Salvamento Acuático 2025/2026

9 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Centro de Cuidados Infantiles “Soles de la Patagonia” celebró 26 años al servicio de la comunidad.

9 octubre, 2025 Prensa Vla