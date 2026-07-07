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Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura Protección civil

Alerta meteorológica: Alerta Roja por lluvias para la noche y la madrugada

Jul 7, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que el Servicio Meteorológico Nacional actualizó el nivel de alerta por lluvias para nuestra región. Durante la jornada de hoy se mantiene vigente la Alerta Naranja, mientras que para la noche y la madrugada del miércoles el pronóstico eleva el nivel a Alerta Roja.
Esta actualización responde a la previsión de lluvias persistentes e intensas, con acumulados significativos que podrían provocar anegamientos, crecidas repentinas de arroyos y ríos, deslizamientos de tierra y complicaciones en la circulación.
Ante este escenario, se solicita a todos los vecinos y vecinas extremar las medidas de prevención, evitar desplazamientos durante el período de mayor intensidad del fenómeno, no circular por zonas inundadas ni acercarse a cauces o arroyos, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Las distintas áreas de la Municipalidad de Villa La Angostura permanecen en monitoreo permanente y trabajan de manera articulada con los organismos de emergencia para brindar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los siguientes teléfonos:
Protección Civil: 2944 241733
Bomberos: 100 o (2944) 4494140
Policía: 101 o (2944) 4494121
Se solicita a la comunidad actuar con responsabilidad y respetar las recomendaciones de las autoridades para resguardar la seguridad de todos.

By Prensa Vla

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