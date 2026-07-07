La Dirección de Protección Civil de la Municipalidad de Villa la Angostura INFORMA.

Ante el frente climático que afecta a nuestra región, la Municipalidad de Villa La Angostura informa que se encuentra en marcha un plan de contingencia coordinado y activo, diseñado para garantizar la seguridad de cada vecino y la transitabilidad en la localidad, se ha dispuesto el estado de a presto y alerta de todas las capacidades operativas y técnicas del Estado municipal.

Para dar respuesta inmediata a cualquier contingencia que pudiera surgir durante las próximas horas de lluvias intensas y fuertes vientos, se ha coordinado el trabajo conjunto de las siguientes áreas básicas de servicios y seguridad:

Cuadrillas de Atención al Vecino: Desplegadas en puntos estratégicos para dar asistencia directa, atender reclamos de emergencia y resolver de manera prioritaria las demandas de las familias en las distintas barriadas.

Secretaría de Servicios Públicos: Trabajando operativamente con maquinaria y personal técnico en el mantenimiento de desagües, despeje de pluviales y control preventivo de arterias principales para asegurar el escurrimiento del agua.

Dirección de Protección Civil: Se encuentra formalmente activa y en recorridos permanentes por los diferentes establecimientos públicos, evaluando de forma constante las condiciones edilicias y de seguridad, asegurando la habitabilidad de los espacios comunes y coordinando la logística preventiva en el casco urbano.

Bajo la premisa de que la seguridad ciudadana se construye en comunidad, todas las instituciones de respuesta de la localidad se encuentran en estado de alerta y comunicación directa y articulada.

Esta articulación permanente nos permite optimizar los recursos existentes y minimizar de manera efectiva los tiempos de intervención en la vía pública ante desprendimientos, ráfagas o acumulación hídrica.

La previsión y la presencia física en la calle son las principales herramientas que tiene el Estado municipal para amortiguar el impacto de las inclemencias climáticas.

Le pedimos a los vecinos extremar los cuidados personales, evitar traslados nocturnos innecesarios y colaborar manteniendo los frentes limpios de residuos que obstruyan el paso del agua.

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