ADJUDICACION del Concurso de Precio N°05/2025 para la “Adquisición de Luminarias de la obra: Puesta en Valor Plaza Pioneros.

Se adjudicó el Concurso de Precios N° 05/2025 para luminarias de la Plaza Los Pioneros

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, mediante el Decreto N.º 80/2026, el Departamento Ejecutivo Municipal adjudicó el Concurso de Precios N° 05/2025, destinado a la adquisición de luminarias para la obra “Puesta en Valor de la Plaza Los Pioneros”.



La adjudicación fue otorgada al único oferente presentado, Electricidad Angostura, a cargo del Sr. David Daniel de los Ríos, por un monto total de $19.847.888,30 (IVA incluido), conforme a lo autorizado por la Ordenanza N° 4321/26, sancionada por el Concejo Deliberante.



El proceso administrativo se desarrolló cumpliendo con todos los procedimientos legales y técnicos establecidos, verificándose que los productos presupuestados cumplen con los requerimientos del pliego de bases y condiciones.



Esta inversión forma parte de las acciones destinadas a mejorar la iluminación, la seguridad y la puesta en valor de los espacios públicos, fortaleciendo la infraestructura urbana de la localidad.