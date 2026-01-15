Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

ADJUDICACION del Concurso de Precio N°05/2025 para la “Adquisición de Luminarias de la obra: Puesta en Valor Plaza Pioneros.

Ene 14, 2026

Se adjudicó el Concurso de Precios N° 05/2025 para luminarias de la Plaza Los Pioneros
La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, mediante el Decreto N.º 80/2026, el Departamento Ejecutivo Municipal adjudicó el Concurso de Precios N° 05/2025, destinado a la adquisición de luminarias para la obra “Puesta en Valor de la Plaza Los Pioneros”.


La adjudicación fue otorgada al único oferente presentado, Electricidad Angostura, a cargo del Sr. David Daniel de los Ríos, por un monto total de $19.847.888,30 (IVA incluido), conforme a lo autorizado por la Ordenanza N° 4321/26, sancionada por el Concejo Deliberante.


El proceso administrativo se desarrolló cumpliendo con todos los procedimientos legales y técnicos establecidos, verificándose que los productos presupuestados cumplen con los requerimientos del pliego de bases y condiciones.


Esta inversión forma parte de las acciones destinadas a mejorar la iluminación, la seguridad y la puesta en valor de los espacios públicos, fortaleciendo la infraestructura urbana de la localidad.

80-DECRETO ADJUDICACION LUMINARIAS PLAZA PIONEROSDescarga

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Se adjudicó el Concurso de Precios N° 04/2025 para la adquisición de luminarias de la Plaza San Martín.

Ene 14, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

1º LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4/2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOGENOS.

Ene 14, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

2º LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 06/2025-ADQUISICION DE 1 (una) TOPADORA NUEVA PARA SER INCORPORADA AL PARQUE DE MAQUINARIA

Ene 14, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

ADJUDICACION del Concurso de Precio N°05/2025 para la “Adquisición de Luminarias de la obra: Puesta en Valor Plaza Pioneros.

14 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Se adjudicó el Concurso de Precios N° 04/2025 para la adquisición de luminarias de la Plaza San Martín.

14 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

1º LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4/2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOGENOS.

14 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

2º LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 06/2025-ADQUISICION DE 1 (una) TOPADORA NUEVA PARA SER INCORPORADA AL PARQUE DE MAQUINARIA

14 enero, 2026 Prensa Vla