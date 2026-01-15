Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Se adjudicó el Concurso de Precios N° 04/2025 para la adquisición de luminarias de la Plaza San Martín.

Ene 14, 2026

Se adjudicó el Concurso de Precios N° 04/2025 para la adquisición de luminarias de la Plaza San Martín
La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, mediante decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, se adjudicó el Concurso de Precios N° 04/2025, destinado a la adquisición de luminarias para la obra “Puesta en Valor de la Plaza San Martín”.


La adjudicación fue otorgada al único oferente presentado, Electricidad Angostura, a cargo del Sr. David Daniel de los Ríos, por un monto total de $20.465.225,80 (IVA incluido), conforme a lo autorizado por la Ordenanza N° 4320/26, sancionada en sesión extraordinaria del Concejo Deliberante.


El proceso se desarrolló cumpliendo con todos los procedimientos administrativos y técnicos establecidos en la normativa vigente, verificándose que los productos presupuestados cumplen con los requerimientos técnicos del pliego de bases y condiciones.


La incorporación de estas luminarias forma parte de las acciones orientadas a mejorar la infraestructura urbana, la iluminación y la seguridad del espacio público, en beneficio de vecinos y vecinas de la localidad.

79-DECRETO ADJUDICACION LUMINARIAS PLAZA SAN MARTNDescarga

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

ADJUDICACION del Concurso de Precio N°05/2025 para la “Adquisición de Luminarias de la obra: Puesta en Valor Plaza Pioneros.

Ene 14, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

1º LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4/2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOGENOS.

Ene 14, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

2º LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 06/2025-ADQUISICION DE 1 (una) TOPADORA NUEVA PARA SER INCORPORADA AL PARQUE DE MAQUINARIA

Ene 14, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

ADJUDICACION del Concurso de Precio N°05/2025 para la “Adquisición de Luminarias de la obra: Puesta en Valor Plaza Pioneros.

14 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Se adjudicó el Concurso de Precios N° 04/2025 para la adquisición de luminarias de la Plaza San Martín.

14 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

1º LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4/2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOGENOS.

14 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

2º LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 06/2025-ADQUISICION DE 1 (una) TOPADORA NUEVA PARA SER INCORPORADA AL PARQUE DE MAQUINARIA

14 enero, 2026 Prensa Vla