Se adjudicó el Concurso de Precios N° 04/2025 para la adquisición de luminarias de la Plaza San Martín

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, mediante decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, se adjudicó el Concurso de Precios N° 04/2025, destinado a la adquisición de luminarias para la obra “Puesta en Valor de la Plaza San Martín”.



La adjudicación fue otorgada al único oferente presentado, Electricidad Angostura, a cargo del Sr. David Daniel de los Ríos, por un monto total de $20.465.225,80 (IVA incluido), conforme a lo autorizado por la Ordenanza N° 4320/26, sancionada en sesión extraordinaria del Concejo Deliberante.



El proceso se desarrolló cumpliendo con todos los procedimientos administrativos y técnicos establecidos en la normativa vigente, verificándose que los productos presupuestados cumplen con los requerimientos técnicos del pliego de bases y condiciones.



La incorporación de estas luminarias forma parte de las acciones orientadas a mejorar la infraestructura urbana, la iluminación y la seguridad del espacio público, en beneficio de vecinos y vecinas de la localidad.