Oficina de Accesibilidad CO.MA.DIS

¿Sabías que? En Villa la Angostura, contamos con la oficina de Accesibilidad,

Huiliches y Avenida Siete Lagos. tel: 2944348585. mail: accesibilidadvla@gmail.com.



CO.MA.DIS ( Consejo municipal asesor para personas con discapacidad. mail: co.ma.dis.24@gmail.com



Contamos con La Junta evaluadora en la localidad, está a cargo de profesionales locales.

Se puede tramitar el CUD ( certificado único de discapacidad). mail: juntaevaluadora@villalaangostura.gov.ar



Secretaría de ciudadania y Comunidades Saludables.

Las Retamas 81, tel: 2944631049, mail: ciudadania@villalaangostura.gov.ar