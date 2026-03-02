Angostura Informa

8M | Entrega de plantines en el Día de las Mujeres Trabajadoras.

Mar 2, 2026

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, La municipalidad de Villa la Angostura, a través del Área de la Mujer, y el Vivero Municipal, invita a la comunidad a participar de una jornada especial de entrega de plantines.
La actividad se realizará el domingo, de 10 a 13 horas, en el estacionamiento de Av. Arrayanes y Cerro Bayo. Durante la jornada se brindará información y se entregarán plantines a quienes se acerquen.
Esta propuesta busca reconocer el trabajo, la lucha y el compromiso de las mujeres, promoviendo además el cuidado del ambiente y la construcción colectiva de una comunidad más justa e igualitaria.
La actividad no se suspende por lluvia.

