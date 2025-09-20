Celebramos la llegada de la primavera con entrega de semillas, abono y plantines.

Este viernes 19 de septiembre, en el marco de la actividad “Llegada de la Primavera”, la Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante una jornada de entrega gratuita de semillas de flores, plantines y bolsitas de abono en la intersección de Avenida Arrayanes y Cerro Bayo.

La propuesta, organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Fortalecimiento y el Vivero Municipal, tuvo como objetivo promover el cuidado del ambiente y acompañar a las familias en la creación de nuevos espacios verdes en sus hogares.

Durante la actividad, realizada entre las 11 y las 13 horas, se entregaron: 420 plantines, 60 bolsitas de abono y 230 sobres de semillas de flores. La convocatoria tuvo una excelente participación de vecinos y vecinas que se acercaron a compartir este evento comunitario de pre-primavera, donde además se difundió la importancia de cultivar y embellecer los espacios verdes de la localidad.

Con esta iniciativa, el Municipio refuerza su compromiso con el cuidado del ambiente, la promoción de hábitos sustentables.