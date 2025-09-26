4ta Gira de la Tierra en Villa La Angostura: Turismo Regenerativo y Conciencia Ambiental

El próximo domingo 28 de septiembre a las 11:00 horas, en la Casa de la Cultura de Villa La Angostura, se llevará a cabo la 4ta Gira de la Tierra, un encuentro que invita a reflexionar y actuar en torno al cuidado del ambiente y la construcción de un turismo sostenible y regenerativo.

Durante la jornada habrá expositores especializados en chipeado, lombricultura, compostaje y turismo regenerativo, quienes compartirán experiencias y herramientas prácticas para la comunidad.

Entre los disertantes estarán presentes Mario Parodi, Mariana Rodríguez, Carolina Masin y Nicolás Paez, quienes abordarán distintas temáticas vinculadas a la regeneración de los suelos, la gestión de residuos orgánicos y las nuevas perspectivas del turismo consciente.

La actividad cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa La Angostura a través de la Secretaría de Cultura, Agenda Verde Angostura y la organización Arbol Vivo.